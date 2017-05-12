Михаил Боярский попал в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Российский актер и музыкант Михаил Боярский, который сыграл главную роль в советском фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра", внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Боярский попал в базу данных за "открытую поддержку агрессии России в отношении Украины" и "незаконное пересечение государственной границы Украины, участие в развлекательных мероприятиях в аннексированном Крыму".

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимает участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".