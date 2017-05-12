В центре Рима прогремел взрыв, сообщили СМИ

РИМ, 12 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Взрыв прогремел в пятницу утром на улице Авентино в центральной части Рима вблизи почтового отделения, сообщают местные СМИ.

По информации новостного телеканала RaiNews24, на месте происшествия в настоящее время работают пожарные и полицейские. Взрывом поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет.

Информагентство Ansa сообщает, что причины ЧП выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства.

Package bomb explodes outside Rome post office. Car damages. No injuries. pic.twitter.com/SzQl66k1Lp — Barbie Latza Nadeau (@BLNadeau) 12 мая 2017 г.

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