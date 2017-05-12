Турция провела испытание новой ракетной системы

АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Турецкие военные провели в районе Черного моря успешные испытания ракетной системы KAAN производства компании Roketsan, сообщает агентство Anadolu.
Ракетная система KAAN была представлена на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.
Ракета KAAN диаметром 610 миллиметров способна оказать эффективную огневую поддержку армейским подразделениям. Она оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям. Ракета весом 2,5 тонны способна нести боезаряд весом полтонны.