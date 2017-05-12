В Турции задержали редактора сайта оппозиционной газеты
АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Турецкая полиция задержала редактора сайта оппозиционной газеты Cumhuriyet Огюза Гювена, сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации источников агентства, причиной задержания Гювена стала размещенная накануне на сайте газеты критическая статья, посвященная погибшему в автокатастрофе прокурору провинции Денизли Мустафе Альперу, который принимал активное участие в расследовании попытки переворота 15-16 июля и санкционировал аресты сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы более 40 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.
© AFP 2017 / Yasin Akgul Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
© AFP 2017 / Bulent KilicЗа ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
© AP Photo / Emrah GurelВ ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
© AP Photo / Emrah GurelВ Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
© REUTERS / Tumay BerkinНа здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
© REUTERS / StringerПрезидент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
© REUTERS / Murad SezerТринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
© REUTERS / Yagiz KarahanВ результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
© REUTERS / StringerПрезидент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.