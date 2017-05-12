В Турции задержали редактора сайта оппозиционной газеты

АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Турецкая полиция задержала редактора сайта оппозиционной газеты Cumhuriyet Огюза Гювена, сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.

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По информации источников агентства, причиной задержания Гювена стала размещенная накануне на сайте газеты критическая статья, посвященная погибшему в автокатастрофе прокурору провинции Денизли Мустафе Альперу, который принимал активное участие в расследовании попытки переворота 15-16 июля и санкционировал аресты сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы более 40 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.