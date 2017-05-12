В ДНР обвинили силовиков в 50 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (76)

ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 21 населенный пункт самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в пятницу журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 51 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подвергся 21 населенный пункт республики, по которым применялась артиллерия, танки, минометы, стрелковое оружие и гранатометы", — сказал представитель ведомства.

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