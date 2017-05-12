"Россия смеется в кулак": Трамп раскритиковал демократов за раскол в США

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал членов Демократической партии, которые, по его мнению, "разрывают" американское общество.
Президентские выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то, что Хиллари Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков — 304 против 227.
Что говорят демократы
Демократы начали "наступление" на избранного президента практически сразу после выборов. Сама Клинтон долгое время хранила молчание, однако в начале мая также высказалась о причинах своего поражения.
В интервью телеканалу CNN она заявила, что стала бы президентом, если бы выборы прошли 27 октября. В своем проигрыше она обвинила главу ФБР и сайт WikiLeaks.
Письмо главы ФБР было опубликовано за несколько дней до голосования — 28 октября. В нем Джеймс Коми сообщил, что бюро обнаружило новые документы, связанные с расследованием против Хиллари Клинтон, которая использовала личную электронную почту в бытность госсекретарем.
Позднее, также до выборов, Коми заявил, что ФБР не нашло оснований для новых обвинений в отношении Хиллари Клинтон. Дело было закрыто окончательно.
В свою очередь, сайт WikiLeaks неоднократно публиковал взломанную переписку как самой Клинтон, так и членов ее предвыборного штаба.
Отставка Коми не помогла
Так, причиной недовольства Дональда Трампа стало расследование бюро о связях предвыборного штаба республиканца с Россией.
Девятого мая Трамп все-таки уволил Коми, однако даже это не помогло ему избежать критики со стороны демократов.
В меморандуме Минюста США, который и стал основанием для отставки Коми, говорилось, что глава ФБР злоупотребил своими полномочиями. Речь шла как раз о деле против Хиллари Клинтон.
"Директор ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело должно быть закрыто без уголовного преследования", — говорилось в документе, подписанном первым заместителем генпрокурора — главой министерства юстиции Родом Розенстайном.
В документе Минюста отмечалось также, что при Коми серьезно пострадала репутация ФБР.
После отставки Коми Трамп заявил, что рассчитывает на благодарность американцев за это решение.
"Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда дело успокоится, они будут меня благодарить!" — написал президент в Twitter.
При этом сам Коми считает, что отставка с поста ФБР связана с его отказом засвидетельствовать безусловную лояльность Трампу. Газета New York Times пишет, что на обеде в Белом доме в январе Коми несколько раз заявил президенту, что тот может рассчиывать лишь на его "честность".
Повод для новой критики
"Мы знаем, что ФБР изучало, сговорился ли предвыборный штаб Трампа с русскими, а это очень серьезное правонарушение. Пока ФБР ведет расследование, которое слишком близко подбирается к президенту, вызывает вопросы, что генпрокурор (Джефф) Сешнс, который самоустранился от "российского" расследования, играл роль в увольнении человека, возглавлявшего это расследование", — сказал глава демократов в сенате Чак Шумер.
Брайан Фэллон, который во время президентской кампании был пресс-секретарем Хиллари Клинтон, считает, что деятельность Коми угрожала Трампу.Twitter.
Отставка директора ФБР вызвала сожаление и среди сторонников президента. Так, например, сенатор-республиканец Джон Маккейн прямо заявил, что расстроен решением Белого дома.
"Джеймс Коми — честный и порядочный человек, который возглавлял ФБР в чрезвычайных обстоятельствах", — отметил республиканец.