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В мире

"Россия смеется в кулак": Трамп раскритиковал демократов за раскол в США

09:1812.05.2017
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал членов Демократической партии, которые, по его мнению, "разрывают" американское общество.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Official White House Photo by Shealah Craighead
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"Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя как США разрывают себя на части из-за оправдания демократов за проигрыш на выборах", — написал американский президент в Twitter.

Президентские выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то, что Хиллари Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков — 304 против 227.

Что говорят демократы

Демократы начали "наступление" на избранного президента практически сразу после выборов. Сама Клинтон долгое время хранила молчание, однако в начале мая также высказалась о причинах своего поражения.

В интервью телеканалу CNN она заявила, что стала бы президентом, если бы выборы прошли 27 октября. В своем проигрыше она обвинила главу ФБР и сайт WikiLeaks.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. 27 октября 2016 года
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
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"Это кампания не была идеальной, но я была на пути к победе до того, как комбинация письма Джеймса Коми 28 октября и российский WikiLeaks вызвали сомнения у людей, которые склонялись к тому, чтобы проголосовать за меня, их спугнули", — заявила демократка.

Письмо главы ФБР было опубликовано за несколько дней до голосования — 28 октября. В нем Джеймс Коми сообщил, что бюро обнаружило новые документы, связанные с расследованием против Хиллари Клинтон, которая использовала личную электронную почту в бытность госсекретарем.

Позднее, также до выборов, Коми заявил, что ФБР не нашло оснований для новых обвинений в отношении Хиллари Клинтон. Дело было закрыто окончательно.

В свою очередь, сайт WikiLeaks неоднократно публиковал взломанную переписку как самой Клинтон, так и членов ее предвыборного штаба.

Отставка Коми не помогла

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 6 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Angela Weiss
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Джеймс Коми, теперь уже бывший директор ФБР, после выборов вообще оказался между "двух огней" — претензии к нему высказывали не только демократы, но и республиканцы.

Так, причиной недовольства Дональда Трампа стало расследование бюро о связях предвыборного штаба республиканца с Россией.

Девятого мая Трамп все-таки уволил Коми, однако даже это не помогло ему избежать критики со стороны демократов.

В меморандуме Минюста США, который и стал основанием для отставки Коми, говорилось, что глава ФБР злоупотребил своими полномочиями. Речь шла как раз о деле против Хиллари Клинтон.

"Директор ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело должно быть закрыто без уголовного преследования", — говорилось в документе, подписанном первым заместителем генпрокурора — главой министерства юстиции Родом Розенстайном.

В документе Минюста отмечалось также, что при Коми серьезно пострадала репутация ФБР.

Джеймс Коми
© AP Photo / Cliff Owen
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"Федеральное бюро расследований долгое время рассматривалось как ведущее ведомство по расследованиям в нашей стране. Тем не менее, за последний год репутации и надежности ФБР был нанесен серьезный урон, что затронуло все министерство юстиции", — отметил Розенстайн.

После отставки Коми Трамп заявил, что рассчитывает на благодарность американцев за это решение.

"Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, как республиканцев, так и демократов. Когда дело успокоится, они будут меня благодарить!" — написал президент в Twitter.

При этом сам Коми считает, что отставка с поста ФБР связана с его отказом засвидетельствовать безусловную лояльность Трампу. Газета New York Times пишет, что на обеде в Белом доме в январе Коми несколько раз заявил президенту, что тот может рассчиывать лишь на его "честность".

© AFP 2017 / Mandel NganПриказ об отставке директора ФБР Джеймса Коми, подписанный президентом США Дональдом Трампом. 9 мая 2017 года
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Приказ об отставке директора ФБР Джеймса Коми, подписанный президентом США Дональдом Трампом. 9 мая 2017 года

Повод для новой критики

Джеймс Коми
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
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В Белом доме уверяют, что отставка Коми никак не связана с расследованием ФБР по России. Однако у демократов на этот счет свое мнение.

"Мы знаем, что ФБР изучало, сговорился ли предвыборный штаб Трампа с русскими, а это очень серьезное правонарушение. Пока ФБР ведет расследование, которое слишком близко подбирается к президенту, вызывает вопросы, что генпрокурор (Джефф) Сешнс, который самоустранился от "российского" расследования, играл роль в увольнении человека, возглавлявшего это расследование", — сказал глава демократов в сенате Чак Шумер.

Брайан Фэллон, который во время президентской кампании был пресс-секретарем Хиллари Клинтон, считает, что деятельность Коми угрожала Трампу.

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© Радио Sputnik
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"Ирония увольнения Коми в том, что этот человек, который помог сделать Трампа президентом, был тем парнем, который вполне мог также свалить его", — написал Фаллон в Twitter.

Отставка директора ФБР вызвала сожаление и среди сторонников президента. Так, например, сенатор-республиканец Джон Маккейн прямо заявил, что расстроен решением Белого дома.

"Джеймс Коми — честный и порядочный человек, который возглавлял ФБР в чрезвычайных обстоятельствах", — отметил республиканец.

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