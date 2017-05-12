В Днепре арестовали одного из задержанных во время потасовок на День Победы

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что один из задержанных во время потасовок в День Победы в городе Днепр (бывший Днепропетровск) арестован на два месяца.

"Первый Днепровский "титушка" (нанятый провокатор — ред.) уже за решеткой — решением суда арестован на два месяца", — написал Аваков на своей странице в Facebook

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Ранее Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.