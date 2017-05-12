В Днепре арестовали одного из задержанных во время потасовок на День Победы

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что один из задержанных во время потасовок в День Победы в городе Днепр (бывший Днепропетровск) арестован на два месяца.
Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.