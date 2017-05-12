Американский эксперт рассказал, что мешает Трампу вести диалог с Россией

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу достаточно сложно выстраивать диалог с Россией, так как большинство влиятельных американских политиков и ведущих СМИ выступают против этого диалога, заявил РИА Новости профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник.

"У Трампа не так много пространства для маневра касательно выстраивания отношений с Россией именно потому, что и медиа, и большинство политиков против диалога с РФ", — сказал Кузник.

При этом, по его словам, "несмотря на все сложности выстраивания пути нормализации наших отношений, мы должны на него вступить с целью снижения существующей напряженности".

"Некоторое время казалось, что есть возможность войны между нашими странами на фоне военных конфликтов на Украине и Сирии", — подытожил эксперт.

Вместе с тем эксперт предостерег российскую сторону от безоговорочного доверия Трампу.

"Когда Трамп баллотировался на пост президента, он говорил множество позитивных вещей о России, о российском президенте. Это вселяло надежду… Он был избран, однако не последовал тому, о чем говорил в ходе предвыборной кампании. В качестве президента он часто делает абсолютно противоположное. И именно об этом я предупреждал моих друзей в России, не верьте словам Трампа, даже если то, что он говорит, звучит крайне благоприятно", — сказал Кузник.

Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.