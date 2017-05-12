В Тихом океане отложили учения с участием французского "Мистраля"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Совместные учения Франции, Японии, Великобритании и США в Тихом океане с участием вертолетоносца класса "Мистраль" были отложены из аварии французского десантного корабля.

Как сообщает агентство Рейтер , в рамках учений военные должны были провести высадку десанта с борта "Мистраля" на американский остров Гуам.

Глава американских ВМС в регионе капитан Джефф Граймз заявил, что высадка была отложена в связи с аварией французского десантного катера, который сел на мель и повредил один из винтов.

Вертолетоносец "Мистраль", покинувший Францию в феврале, может нести до 35 вертолетов, четыре десантных катера и несколько сотен морских десантников.