"Развод с Российской империей": Порошенко оценил безвизовый режим с ЕС

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, безвизовый режим с Евросоюзом означает для страны "развод с Российской империей".

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил решение, согласно которому граждане Украины получили право на безвизовый въезд в страны-участницы ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода. При этом чиновники сделали важную оговорку — режим могут отменить в любьой момент в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Теперь решение Совета ЕС должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Мальты Джозеф Мускат. Затем его опубликует официальный вестник Евросоюза, и спустя 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, жители страны смогут ездить в ЕС без виз с 11 июня.

"Развод с империей"

В интервью телеканалу "1+1" Порошенко не скрывал своей радости по поводу решения ЕС.

"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать", — заявил украинский лидер.

Президент добавил, что безвизовый режим "возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран".

Кроме того, Порошенко выразил уверенность, что безвизовый режим с ЕС поможет Украине вернуть Крым и Донбасс.

"Когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта", — заявил политик.

"Когда на Украине осуществляются реформы, когда ратифицируется соглашение об ассоциации, делаются реальные шаги к повышению инвестиционной привлекательности, когда каждый гражданин имеет право… свободно без виз путешествовать, это дополнительная мотивация", — добавил Порошенко.

"Безвиз" не для всех

Энтузиазм президента разделяют даже не все украинцы. Так, например, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что воспользоваться безвизовым режимом для путешествий в Европу смогут лишь 10-15 процентов жителей.

"Украинский народ доведен до такого предела, что мы вошли в десятку беднейших стран мира — это нонсенс для европейской страны! Это означает, что даже тем выстраданным безвизом, который мы получили, может воспользоваться максимум 10-15% людей на Украине, и это показывают социологические исследования", — заявила она в интервью телеканалу ZIK

Тимошенко отметила, что безвизовый режим является заслугой украинского народа, а не чиновников.

"Ни одна власть за все времена не имеет к этой победе никакого отношения. Наоборот, мы должны были бы получить безвизовый режим как минимум на год раньше. Но не получали его потому, что коррупция в высших эшелонах власти не позволяла дать нам такой безвизовый режим", — уверена лидер "Батькивщины".

"Морковка на веревочке"

В российском МИД также скептически оценили новость о предоставлении украинцам безвизового въезда в ЕС.

"Мы же понимаем, что так называемый безвизовый режим с Украиной — это в определенной степени такая морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему", — заявил замминистра Алексей Мешков.

"Все равно остаются эти полгода — заезд только на три месяца в течение полугода. Это не имеет никакого отношения к разрешению на работу", — добавил дипломат.

С ним согласны и эксперты. Доктор политических наук, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин считает, что ЕС лишь "приоткрыл дверь" для украинцев.

"Безвиз" не является какой-то уникальной возможностью для украинцев — все-таки сохраняются ограничения. Поэтому это можно характеризовать двояко: с одной стороны, это жест поддержки киевского руководства, Порошенко, которому сейчас очень сложно. С другой стороны, надо понимать, что это решение принимается с рядом пометок, которые говорят о том, что при определенных условиях все может быть приостановлено. Это не открытая дверь, а дверь приоткрытая, которую в любой момент могут захлопнуть", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, Киеву придется чем-то расплачиваться с Евросоюзом.

"ЕС устал от ситуации неопределенности на Украине с точки зрения экономической и политической ситуации, безопасности. Им не нужен украинский конфликт: ни замороженный, ни вялотекущий, ни открытый. Но нужно понимать, что в ЕС есть разные подходы к этой проблеме. Думаю, что сейчас достигнут определенный консенсус. Но не думаю, что он направлен на то, чтобы защитить население юго-востока Украины. Думаю, что решаются прагматические задачи", — подчеркнул эксперт.

Долгая дорогу к "безвизу"

Диалог о либерализации визового режима между ЕС и Украиной был запущен в 2008 году, однако конкретный план действий для его достижения Европа предложила лишь в ноябре 2010-го.

Украинский парламент принял все требуемые законопроекты, и в декабре 2015 года Еврокомиссия подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос.

В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.