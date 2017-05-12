"Развод с Российской империей": Порошенко оценил безвизовый режим с ЕС

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, безвизовый режим с Евросоюзом означает для страны "развод с Российской империей".
Теперь решение Совета ЕС должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Мальты Джозеф Мускат. Затем его опубликует официальный вестник Евросоюза, и спустя 20 дней безвизовый режим вступит в силу.
По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, жители страны смогут ездить в ЕС без виз с 11 июня.
"Развод с империей"
В интервью телеканалу "1+1" Порошенко не скрывал своей радости по поводу решения ЕС.
Президент добавил, что безвизовый режим "возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран".
Кроме того, Порошенко выразил уверенность, что безвизовый режим с ЕС поможет Украине вернуть Крым и Донбасс.
"Когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта", — заявил политик.
"Когда на Украине осуществляются реформы, когда ратифицируется соглашение об ассоциации, делаются реальные шаги к повышению инвестиционной привлекательности, когда каждый гражданин имеет право… свободно без виз путешествовать, это дополнительная мотивация", — добавил Порошенко.
"Безвиз" не для всех
Энтузиазм президента разделяют даже не все украинцы. Так, например, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что воспользоваться безвизовым режимом для путешествий в Европу смогут лишь 10-15 процентов жителей.
Тимошенко отметила, что безвизовый режим является заслугой украинского народа, а не чиновников.
"Ни одна власть за все времена не имеет к этой победе никакого отношения. Наоборот, мы должны были бы получить безвизовый режим как минимум на год раньше. Но не получали его потому, что коррупция в высших эшелонах власти не позволяла дать нам такой безвизовый режим", — уверена лидер "Батькивщины".
"Морковка на веревочке"
В российском МИД также скептически оценили новость о предоставлении украинцам безвизового въезда в ЕС.
"Все равно остаются эти полгода — заезд только на три месяца в течение полугода. Это не имеет никакого отношения к разрешению на работу", — добавил дипломат.
С ним согласны и эксперты. Доктор политических наук, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин считает, что ЕС лишь "приоткрыл дверь" для украинцев.
По его словам, Киеву придется чем-то расплачиваться с Евросоюзом.
"ЕС устал от ситуации неопределенности на Украине с точки зрения экономической и политической ситуации, безопасности. Им не нужен украинский конфликт: ни замороженный, ни вялотекущий, ни открытый. Но нужно понимать, что в ЕС есть разные подходы к этой проблеме. Думаю, что сейчас достигнут определенный консенсус. Но не думаю, что он направлен на то, чтобы защитить население юго-востока Украины. Думаю, что решаются прагматические задачи", — подчеркнул эксперт.
Долгая дорогу к "безвизу"
47.5%К массовой нелегальной миграции
5.3%К укреплению отношений Киева и Брюсселя
47.2%Ничего кардинально не изменится
Украинский парламент принял все требуемые законопроекты, и в декабре 2015 года Еврокомиссия подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос.
В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.