СМИ: самолет президента США мог взорваться из-за ошибки механиков

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Механики компании Boeing при обслуживании одного из "бортов номер один", предназначенного для передвижения президента США, повредили одну из систем самолета, создав угрозу пожара прямо во время полета, передает телеканал CNN со ссылкой на итоги федерального расследования.

Сообщается, что инцидент произошел между 1 и 10 апреля 2016 года, когда один из двух специально оборудованных Boeing 747-200B президентского флота проходил техническое обслуживание на предприятии компании в Сан-Антонио (штат Техас).

Следствие установило, что механики при проверке кислородной системы самолета использовали ненадлежащие инструменты, что вызвало ее загрязнение. Сообщается, что подобная неисправность могла вызвать возгорание или даже взрыв во время полета.

Ущерб, нанесенный президентскому самолету, оценивается в четыре миллиона долларов. Boeing заявила, что провела необходимый ремонт за свой счет.