Власти в Кот-д'Ивуаре заявили об отказе военных от финансовых претензий

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Кот-д'Ивуара заявили, что более восьми тысяч военнослужащих отказались от финансовых требований, которые стали причиной массовых беспорядках, не утихавших в стране с начала года, передает агентство Франс Пресс.

В своем выступлении по национальному телевидению ивуарийский президент Алассан Уаттара заявил, что "верит в искренность их слов" и надеется, что отныне они станут "образцовыми военнослужащими".

Беспорядки с участием военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств происходят в Кот-д'Ивуаре с начала января. Протестующие требуют повышения денежных выплат и улучшения условий жизни. Жертвами столкновений между бунтовщиками и лояльными властям силами стали не менее двух военных.