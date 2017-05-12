В Китае выявили случай заражения вирусом Зика

ПЕКИН, 12 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Власти Китая выявили в провинции Цзянсу на востоке страны случай заражения вирусом Зика, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения.

Заболевшей оказалась 28-летняя девушка из города Наньтун, которая 28 апреля вернулась из Эквадора. По ее словам, в дороге у нее поднялась высокая температура, появилась сыпь, боль в суставах и другие симптомы. В Эквадоре, по словам пациентки, ее кусали комары.

Результаты анализов, сделанных 4 мая, показали положительный результат на вирус Зика, а 8 мая медики подтвердили диагноз. В настоящее время состояние пациентки нормализовалось, и ее уже выписали из больницы, отмечает агентство.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус, вызывающий лихорадку, в некоторых случаях смертельную, особо опасен для беременных женщин, так как часто становится причиной микроцефалии и других патологий плода. Случаи заболевания Зика отмечены в 60 странах мира.