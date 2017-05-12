В Мадриде сторонники Мадуро покинули венесуэльский культурный центр

МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Около сотни человек, заблокированных в течение пяти часов в здании культурного центра посольства Венесуэлы в Мадриде, покинули его, сообщил РИА Новости посол этой латиноамериканской страны в Испании Марио Исеа.

"Завершилась осада. Мы вышли. Митингующих разогнали", — сказал посол.

Ранее сообщалось, что полиция оттеснила на соседние улицы несколько сот противников политики президента Николаса Мадуро, протестовавших перед зданием культурного центра.

В здании культурного центра проходило мероприятие "Венесуэла за справедливость и мир", организованное сторонниками Мадуро. У здания вечером также проводилась акция протеста против политики венесуэльских властей. В акции участвовало несколько сот человек – в основном выходцы из Венесуэлы, живущие в Испании. Одной из участниц протеста удалось преодолеть полицейский кордон и напасть на человека, покидавшего культурный центр. У него расцарапана шея. По другим данным, от действий митингующих пострадали три человека. Позднее на место событий прибыли сторонники Мадуро, полиции удалось отделить две акции.

Посол Венесуэлы в Мадриде назвал происходившее "захватом в заложники дипломатического корпуса".