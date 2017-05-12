Трамп заявил, что не просил Коми закрыть дело о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не просил уволенного главу ФБР Джеймса Коми закрыть расследование о "вмешательстве РФ" в выборы в США.

"На самом деле я хотел, чтобы расследование было ускорено… Если Россия пыталась вмешиваться в выборы, то это ужасная вещь, и я хочу разобраться в ней до конца", — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC

При этом Трамп еще раз отметил, что между его предвыборной кампаний и Россией не существовало никаких связей.

Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".