Трамп заявил, что не просил Коми закрыть дело о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не просил уволенного главу ФБР Джеймса Коми закрыть расследование о "вмешательстве РФ" в выборы в США.
При этом Трамп еще раз отметил, что между его предвыборной кампаний и Россией не существовало никаких связей.
Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".