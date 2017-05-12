Порошенко уверен, что украинский паспорт станет крайне привлекательным

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Украинский паспорт войдет в число 40 наиболее привлекательных паспортов мира после предоставления украинцам права на безвизовые поездки в Европу, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу "1+1".
Порошенко уверен, что получение Киевом права на безвизовые поездки в ЕС поможет улучшить международную репутацию Украины.
"Украинский паспорт войдет в 40 наиболее привлекательных паспортов мира относительно возможностей путешествий. Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира, и я хочу всех с этим поздравить", — заявил глава государства.