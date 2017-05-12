Порошенко считает, что безвизовый режим с ЕС поможет Украине вернуть Крым

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко полагает, что предоставление Евросоюзом безвизового режима гражданам Украины станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.
"Предоставления нам безвизового режима очень важно для политики в сфере деоккупации Крыма и Донбасса. Когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта", — сказал Порошенко в интервью каналу "1+1".
Президент Украины назвал ужасными условия жизни на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
"Когда на Украине осуществляются реформы, когда ратифицируется соглашение об ассоциации, делаются реальные шаги к повышению инвестиционной привлекательности, когда каждый гражданин имеет право… свободно без виз путешествовать, это дополнительная мотивация", — считает Порошенко.