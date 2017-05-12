Трамп о встречах с главами МИД России и Украины: "давайте творить мир!"

ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг опубликовал фотографии своих встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным, которые состоялись накануне.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.

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"Вчера в один день у меня были встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте творить мир!", — подписал Трамп фотографии, опубликованные в Twitter.

На одной фотографии Трамп стоит рядом с Лавровым, а на другой – сидит за столом в Овальном кабинете Белого дома, а рядом, опершись на стол руками, стоит Климкин.

Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.

Согласно сообщению посольства Украины в США на странице в Facebook, Трамп накануне принял министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.