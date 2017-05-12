Движение ХАМАС заявило об аресте убийцы командира палестинских боевиков

ГАЗА, 12 мая — РИА Новости. Правящее в палестинском секторе Газа движение ХАМАС объявило об аресте убийцы своего высокопоставленного активиста и утверждает, что он действовал по приказу израильских спецслужб.

Мазена Фукаха, одного из командиров военизированного крыла ХАМАС, застрелили 24 марта из пистолета с глушителем на пороге его дома.

"Я объявляю палестинскому народу, арабскому, исламскому, всему свободному миру, об аресте непосредственного убийцы Мазена Фукаха", — сообщил недавно избранный глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

"Убийца выполнял приказ сионистских служб безопасности", — утверждает он. Арестованный, чье имя пока не разглашается, дал, по словам Хании, "четкие и подробные" показания о совершенном преступлении.

Ответственность за гибель соратника исламисты с самого начала возложили на спецслужбы Израиля, где Фуках был приговорен к девяти пожизненным срокам по обвинению в терроризме. Он вышел на свободу в 2011 году в рамках обмена более чем 1 тысячи палестинских заключенных на танкиста Гилада Шалита, который несколько лет провел в плену у боевиков сектора Газа.

После убийства Фукаха палестинские службы безопасности развернули масштабный розыск, в ходе которого даже перекрывалась граница с Израилем.