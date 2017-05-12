Движение ХАМАС заявило об аресте убийцы командира палестинских боевиков

ГАЗА, 12 мая — РИА Новости. Правящее в палестинском секторе Газа движение ХАМАС объявило об аресте убийцы своего высокопоставленного активиста и утверждает, что он действовал по приказу израильских спецслужб.
"Я объявляю палестинскому народу, арабскому, исламскому, всему свободному миру, об аресте непосредственного убийцы Мазена Фукаха", — сообщил недавно избранный глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.
"Убийца выполнял приказ сионистских служб безопасности", — утверждает он. Арестованный, чье имя пока не разглашается, дал, по словам Хании, "четкие и подробные" показания о совершенном преступлении.
После убийства Фукаха палестинские службы безопасности развернули масштабный розыск, в ходе которого даже перекрывалась граница с Израилем.