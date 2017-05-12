В Мадриде противники Мадуро окружили культурный центр посольства Венесуэлы

МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Около сотни противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро окружили культурный центр посольства этой латиноамериканской страны в Мадриде, сообщает МИД Венесуэлы со ссылкой на слова посла Венесуэлы в Испании Марио Исеа.

"Посол Венесуэлы в Испании Марио Исеа заявил об окружении венесуэльского посольства в Испании. Бесчинствующая толпа его окружила", — говорится в сообщении венесуэльского МИД в сети микроблогов Twitter.

Венесуэльское внешнеполитическое ведомство отметило, что посол назвал ситуацию с культурным центром посольства "попыткой захвата".

В акции протеста, по данным испанского интернет-издания Publico, участвуют около 300 человек. Внутри культурного центра посольства находятся около сотни человек. Митингующие собрались перед зданием на акцию протеста против политики венесуэльских властей еще в 18.30 (19.30 мск) и продолжают находиться там, хотя митинг был согласован только до 20.00 (21.00 мск).

"Мы чувствуем, что нас захватили в заложники", — заявила одна из сотрудниц посольства изданию Publico. По ее словам, в центре проходило мероприятие, целью которого было "дать возможность высказаться жертвам политического насилия в Венесуэле". "Они (власти Испании) не хотят, чтобы узнали показания жертв. Этот уровень агрессии сеет правящая партия (Народная партия во главе с испанским премьером Мариано Рахоем), поддерживая насильственные круги в Венесуэле", — отметила сотрудница венесуэльского посольства.

Она рассказала, что одной из протестующих удалось преодолеть полицейский кордон и напасть на человека, пытавшегося покинуть центр. На фотографии, которую публикует издание, видно, что у мужчины расцарапана шея. По данным издания, сотрудники посольства "неоднократно звонили в МИД и правительство (Испании)". "Они говорят, что пытаются что-то сделать, но ничего не происходит", — рассказала сотрудница венесуэльского посольства.