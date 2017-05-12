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В мире

Как добиться мира в Палестине: Владимир Путин поговорил с Махмудом Аббасом

10:3012.05.2017
(обновлено: 10:32 12.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в СочиПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Сочи
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. В четверг, 11 мая, Владимир Путин встретился в Сочи с лидером Палестины Махмудом Аббасом. В ходе переговоров стороны обсудили российско-палестинские отношения, а также целый пакет вопросов ближневосточного урегулирования. Отдельным пунктом переговорной повестки стало обсуждение возможности проведения встречи лидеров Израиля и Палестины. Напомним, что еще в 2016 году с такой инициативой выступил Кремль.

Ранее сообщалось, что 11 мая в Москву должен был прибыть израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль заявил, что Аббас "в любое время" готов встретиться с израильским премьером. "Но израильская сторона не готова к этому", — уверен посол.

Накануне, 10 мая, Путин и Нетаньяху пообщались по телефону. Обсуждали сирийскую проблематику, а главное — отношения Израиля и Палестины. "Переговоры состоялись по инициативе израильской стороны", — отдельно отметили в пресс-службе президента России. Очевидно, что Москва берет на себя роль посредника в этом сложном диалоге. Позицию Нетаньяху российский президент, вероятно, озвучил Аббасу в Сочи.

© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 11 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи. 11 мая 2017

Два государства — условие мира

Президент России Владимир Путин и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Путин и Аббас приняли участие в открытии культурного центра в Вифлееме
В самом начале переговоров Путин и Аббас по видеосвязи приняли участие в открытии культурно-спортивного комплекса в Вифлееме, построенного при содействии России. Строительство осуществляло Управление делами президента Российской Федерации, а финансировали частные спонсоры. Инвестиции составили около трех миллиардов рублей.

Выйдя к прессе после двух часов переговоров, Владимир Путин заявил журналистам: "Мирное сосуществование двух государств, Палестины и Израиля, является непременным условием обеспечения уровня безопасности и стабильности в этом регионе". Тут важно подчеркнуть, что на сегодняшний день Израиль и США Палестину как независимое государство не признают, хотя и не исключают такого признания в будущем.

В свою очередь, Аббас приветствовал идею Путина провести трехстороннюю встречу с участием Израиля и Палестины в Москве и выразил готовность принять в ней участие. При этом он добавил: "Палестинцы всегда чувствуют, что вы вместе с нами, вы нас поддерживаете, и позиция России в этом смысле неизменна с самого начала отношений по сей день". Аббас отметил твердость позиции Москвы.

Вопрос о поселениях

Как раз отсутствие твердости и последовательности у некоторых других посредников ситуацию на Ближнем Востоке сильно усложнило. Речь в первую очередь о позиции США. 

Выселение израильских поселенцев из незаконного поселения Амона на Западном берегу реки Иордан. Архив
© AFP 2017 / Thomas Coex
Новые друзья, старые враги и израильские поселения на западном берегу
Еще в начале года кнессет принял закон, легализующий статус еврейских поселений на западном берегу реки Иордан. Эти территории Палестина (с чем согласна большая часть международного сообщества) считает своими.

Закон стал ответом на один из последних политических жестов экс-президента США Барака Обамы: в декабре 2016 года Вашингтон воздержался, когда Совбез ООН назвал возведение поселений "вопиющим нарушением норм международного права". Ранее США блокировали подобные резолюции. Премьер Нетаньяху тогда обвинил Обаму в предательстве.

Во время встречи в Сочи Аббас высказал свою позицию о поселениях, такую практику он назвал "израильской оккупацией против нашего народа и против нашей земли".

Палестинский лидер Махмуд Аббас
© Фотография предоставлена пресс-службой правительства Греции
СМИ: Аббас считает, что в отношениях между Россией и США есть "сближение"
Но закон появился не только как протест против решения Обамы по голосованию в Совбезе. Еще во время своей избирательной кампании к этому кнессет подталкивал Дональд Трамп, когда во всех спорных вопросах вставал на сторону Израиля. Это дало повод Тель-Авиву форсировать вопрос с законом. Но после инаугурации Трамп меняет позицию и просит Тель-Авив повременить с возведением еврейских поселений.

При этом закон о поселениях усложнил отношения Израиля не только с Палестиной, но и с ЕС. "Мы считали раньше и считаем сейчас, что эти поселения незаконны и поселенческая практика крайне затрудняет израильско-палестинский диалог", — заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. На днях же парламент Израиля и вовсе принял акт, позволяющий отказывать в визе тем иностранцам, кто выступает против поселений. Основание для запрета — призывы к экономическому, культурному или академическому бойкоту Тель-Авива.

"Важно поддерживать двусторонние отношения, воздерживаться от односторонних шагов, сообща искать взаимовыгодные решения, вместе бороться с терроризмом", — заявил Путин на пресс-конференции в Сочи. Таким Москва видит рецепт мира на Ближнем Востоке.

Израильские поселения в Палестине
Израильские поселения в Палестине
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В мире
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