Как добиться мира в Палестине: Владимир Путин поговорил с Махмудом Аббасом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. В четверг, 11 мая, Владимир Путин встретился в Сочи с лидером Палестины Махмудом Аббасом. В ходе переговоров стороны обсудили российско-палестинские отношения, а также целый пакет вопросов ближневосточного урегулирования. Отдельным пунктом переговорной повестки стало обсуждение возможности проведения встречи лидеров Израиля и Палестины. Напомним, что еще в 2016 году с такой инициативой выступил Кремль.
Ранее сообщалось, что 11 мая в Москву должен был прибыть израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль заявил, что Аббас "в любое время" готов встретиться с израильским премьером. "Но израильская сторона не готова к этому", — уверен посол.
Накануне, 10 мая, Путин и Нетаньяху пообщались по телефону. Обсуждали сирийскую проблематику, а главное — отношения Израиля и Палестины. "Переговоры состоялись по инициативе израильской стороны", — отдельно отметили в пресс-службе президента России. Очевидно, что Москва берет на себя роль посредника в этом сложном диалоге. Позицию Нетаньяху российский президент, вероятно, озвучил Аббасу в Сочи.
Два государства — условие мира
Выйдя к прессе после двух часов переговоров, Владимир Путин заявил журналистам: "Мирное сосуществование двух государств, Палестины и Израиля, является непременным условием обеспечения уровня безопасности и стабильности в этом регионе". Тут важно подчеркнуть, что на сегодняшний день Израиль и США Палестину как независимое государство не признают, хотя и не исключают такого признания в будущем.
В свою очередь, Аббас приветствовал идею Путина провести трехстороннюю встречу с участием Израиля и Палестины в Москве и выразил готовность принять в ней участие. При этом он добавил: "Палестинцы всегда чувствуют, что вы вместе с нами, вы нас поддерживаете, и позиция России в этом смысле неизменна с самого начала отношений по сей день". Аббас отметил твердость позиции Москвы.
Вопрос о поселениях
Как раз отсутствие твердости и последовательности у некоторых других посредников ситуацию на Ближнем Востоке сильно усложнило. Речь в первую очередь о позиции США.
Закон стал ответом на один из последних политических жестов экс-президента США Барака Обамы: в декабре 2016 года Вашингтон воздержался, когда Совбез ООН назвал возведение поселений "вопиющим нарушением норм международного права". Ранее США блокировали подобные резолюции. Премьер Нетаньяху тогда обвинил Обаму в предательстве.
Во время встречи в Сочи Аббас высказал свою позицию о поселениях, такую практику он назвал "израильской оккупацией против нашего народа и против нашей земли".
При этом закон о поселениях усложнил отношения Израиля не только с Палестиной, но и с ЕС. "Мы считали раньше и считаем сейчас, что эти поселения незаконны и поселенческая практика крайне затрудняет израильско-палестинский диалог", — заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. На днях же парламент Израиля и вовсе принял акт, позволяющий отказывать в визе тем иностранцам, кто выступает против поселений. Основание для запрета — призывы к экономическому, культурному или академическому бойкоту Тель-Авива.
"Важно поддерживать двусторонние отношения, воздерживаться от односторонних шагов, сообща искать взаимовыгодные решения, вместе бороться с терроризмом", — заявил Путин на пресс-конференции в Сочи. Таким Москва видит рецепт мира на Ближнем Востоке.