Бразилия сняла режим ЧП, введенный в 2015 году из-за лихорадки Зика

МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Правительство Бразилии объявило о прекращении действия режима чрезвычайного санитарного положения, которое было введено в ноябре 2015 года из-за лихорадки Зика.

По данным санитарных властей страны, в 2017 году число заболеваний лихорадкой Зика уменьшилось, что и обусловило такое решение, отмечает канал Telesur.

"Бразилия уже не отвечает тем требованиям, при которых необходимо поддерживать в действии чрезвычайное положение", — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

С 1 января по 15 апреля в Бразилии были зарегистрированы 7,9 тысячи случаев возможного заражения Зика, что на 95,4% ниже показателей за аналогичный период 2016 года. С момента объявления режима санитарного ЧП всего в стране было подтверждено 2,2 тысячи случаев микроцефалии у новорожденных – последствия лихорадки, около 260 младенцев умерли.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус, вызывающий лихорадку, в некоторых случаях смертельную, особо опасен для беременных женщин, так как часто становится причиной микроцефалии и других патологий плода. Случаи заболевания Зика отмечены в 60 странах мира.