Трамп предположил, что Россия "посмеивается" над оправданиями демократов

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Россия, должно быть, посмеивается, глядя, как США разрывают себя на части из-за оправдания демократов за проигрыш на выборах, написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"РФ, должно быть, посмеивается, глядя как США разрывают себя на части из-за оправдания демократов за проигрыш на выборах", — заявил американский президент.

Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.

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