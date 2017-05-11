СМИ: Трамп отказался от визита в ФБР, узнав, что его там не рады видеть

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от идеи посетить штаб-квартиру ФБР, узнав, что сотрудники ведомства, глава которого был уволен со своего поста, готовят ему "холодный" прием, передает телеканал NBC.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп "по всей вероятности" посетит штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне, чтобы побеседовать с его сотрудниками.

По данным телеканала NBC, представители ФБР сообщили администрации Трампа, что при сложившихся обстоятельствах в ведомстве не рады видеть президента.

"Большинство сотрудников ФБР настроены к Коми (экс-глава ведомства) лояльно. Они могут не соглашаться с методами расследования… но любят и уважают его", — заявили телеканалу в штаб-квартире ФБР.

Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми во вторник.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.