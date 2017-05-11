В Венесуэле инфляция за четыре месяца достигла почти 100%
23:3511.05.2017
(обновлено: 23:42 11.05.2017)
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МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Инфляция к началу мая в Венесуэле достигла уровня в 92,8%, а за апрель этот показатель составил 16,5%, сообщила в четверг национальная ассамблея страны в докладе об индексе потребительских цен.
По словам члена парламентской комиссии по финансам Анхеля Альварадо, идущие сейчас по всей Венесуэле протесты оппозиции имеют под собой немалое основание в виде экономических и социальных требований. "Страна, в которой единственный растущий экономический показатель – это инфляция, вызывает недовольство среди самых молодых, и перед лицом угрозы будущего в нищете наша молодежь вышла на улицы, подвергая риску свои жизни, чтобы восстановить страну, которая им принадлежит", — приводит портал Nacional слова Альварадо.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что процесс экономической рецессии в Венесуэле приведет страну к показателю инфляции в 720% в текущем году и в 2068% — в 2018. Канал NTN24 отмечал, что такие проектировки основаны на проводимой властями Венесуэлы монетизации имеющегося налогового дефицита, весьма ощутимых нарушениях в экономической политике и серьезном ограничении импорта.
На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об очередном повышении минимальной зарплаты сразу на 60% с 1 мая этого года.
Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики Мадуро, которые идут с начала апреля и уже унесли жизни порядка 40 человек.
© AFP 2017 / Juan BarretoДемонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.
Демонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.
© AFP 2017 / Juan BarretoВ ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.
В ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.
Начиная с 4 апреля, когда начались протесты, в Венесуэле было задержано более полутора тысяч человек.
На фоне продолжающихся беспорядков власти Венесуэлы ввели на полгода запрет на ношение оружия на территории страны.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.
В ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.
© AFP 2017 / Federico ParraГолосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.
Голосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.
© AFP 2017 / Juan BarretoРешение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.
Решение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.
На следующий же день оппозиция пыталась провести марш по одной из основных автотрасс Каракаса.
© AFP 2017 / Juan BarretoСилы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.
Силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.
В итоге манифестантам не удалось дойти до намеченной ими точки. В некоторых местах оппозиционеры стали воздвигать баррикады.
© AFP 2017 / Juan BarretoВ ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.
В ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.
© AFP 2017 / Carlos BecerraВ больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.
В больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.
© AFP 2017 / Federico ParraОколо 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.
Около 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.
В результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.
© REUTERS / Marco BelloГенеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.
Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.