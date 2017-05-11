В Венесуэле инфляция за четыре месяца достигла почти 100%

МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Инфляция к началу мая в Венесуэле достигла уровня в 92,8%, а за апрель этот показатель составил 16,5%, сообщила в четверг национальная ассамблея страны в докладе об индексе потребительских цен.

По словам члена парламентской комиссии по финансам Анхеля Альварадо, идущие сейчас по всей Венесуэле протесты оппозиции имеют под собой немалое основание в виде экономических и социальных требований. "Страна, в которой единственный растущий экономический показатель – это инфляция, вызывает недовольство среди самых молодых, и перед лицом угрозы будущего в нищете наша молодежь вышла на улицы, подвергая риску свои жизни, чтобы восстановить страну, которая им принадлежит", — приводит портал Nacional слова Альварадо.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что процесс экономической рецессии в Венесуэле приведет страну к показателю инфляции в 720% в текущем году и в 2068% — в 2018. Канал NTN24 отмечал, что такие проектировки основаны на проводимой властями Венесуэлы монетизации имеющегося налогового дефицита, весьма ощутимых нарушениях в экономической политике и серьезном ограничении импорта.

На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об очередном повышении минимальной зарплаты сразу на 60% с 1 мая этого года.

Сейчас ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики Мадуро, которые идут с начала апреля и уже унесли жизни порядка 40 человек.