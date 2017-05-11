Захарова назвала сообщения CNN о визите Лаврова в США "несусветным позором"

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

МОСКВА, 11 мая –РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения некоторых американских СМИ о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в США "несусветным позором".

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. В четверг корреспондент CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Белый дом недоволен из-за публикации фотографий Трампа со встречи с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.

Официальный представитель МИД РФ вновь упрекнула телеканал CNN в том, что его сотрудники выдумывают новости.

"CNN со своими "анонимными источниками в Белом доме", The Washington Post с заявлением о том, что "российская делегация могла занести в Белый дом шпионское оборудование" — какой же несусветный позор", — написала она.