Лавров не видит потенциала для конфликта в Арктике

ФЭРБАНКС (Аляска, США), 11 мая — РИА Новости. В Арктическом регионе нет потенциала для возникновения конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Арктического совета на Аляске.

"Россия многое делает и будет делать для того, чтобы Арктика развивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества. Здесь нет потенциала для какого-либо конфликта", — сказал российский министр.

Он отметил, что накануне в ходе ужина министров иностранных дел стран, входящих в объединение, была затронута тема безопасности в этом регионе.

"В этой связи хотел бы напомнить, что между нашими странами до 2013 года существовала практика ежегодных встреч начальников генеральных штабов вооружённых сил арктических государств. Эти встречи были весьма полезными с точки зрения укрепления доверия, взаимопонимания, и, к сожалению, уже четвёртый год их проведение заморожено, причем не по инициативе нашей страны", — сказал российский дипломат.

Арктический совет – это международный форум, который объединяет восемь государств, чья территория полностью или частично находится в заполярье (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США). Статусом постоянных участников объединения, который позволяет принимать решения наравне со странами-членами, обладают также шесть организаций коренных народов Арктики.

Заседание на уровне министров проходит раз в два года. В 2015 году встреча состоялась в канадском городе Икалуит. Следующее заседание Совета пройдет в Финляндии, которой переходит председательство в этом объединении.