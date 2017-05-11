Конфузы Климкина: от костюма до латыни

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме украинскую делегацию, в составе которой был министр иностранных дел Павел Климкин. Фотографии с этого, на первый взгляд, протокольного мероприятия изрядно повеселили соцсети. Это далеко не первый раз, когда украинский министр иностранных дел становился мишенью для насмешек интернет-пользователей.