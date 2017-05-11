Белый дом объяснил, почему на встречу Трампа и Лаврова не пригласили СМИ

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. В администрации США объяснили, почему на встречу президента Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белом доме не пригласили представителей СМИ.

"Иногда по протоколу, когда это не встреча с главой государства, так бывает", — заявила на брифинге заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс.

"Соответствующий протокол был соблюден", — добавила она.

В американской прессе развернулась дискуссия вокруг ситуации с допуском прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла в среду в Вашингтоне. Фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу Сергею Кисляку, опубликовал МИД России. Белый дом объявил, что прессы на встрече не было, но были допущены два личных фотографа — Трампа и Лаврова. Американская сторона протокольные фото не публиковала.

Ряд американских журналистов возмутились тем, что их не допустили к освещению встречи. При этом корреспондент CNN со ссылкой на неназванного чиновника утверждает, что Белый дом был недоволен публикацией фотографий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим заявила, что списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и США не обращались к Москве с просьбой не публиковать снимки.