Пользоваться безвизом с ЕС смогут всего 10-15% украинцев, считает Тимошенко

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Воспользоваться безвизовым режимом для путешествий в Европу смогут всего 10-15% украинцев, считает лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

"Украинский народ доведен до такого предела, что мы вошли в десятку беднейших стран мира – это нонсенс для европейской страны! Это означает, что даже тем выстраданным безвизом, который мы получили, может воспользоваться максимум 10-15% людей на Украине, и это показывают социологические исследования", – заявила Тимошенко в четверг в эфире украинского телеканала ZIK.

Она считает, что предоставление безвизового режима для Украины – это заслуга не власти, а украинского народа.

"Ни одна власть за все времена не имеет к этой победе никакого отношения. Наоборот, мы должны были бы получить безвизовый режим как минимум на год раньше. Но не получали его потому, что коррупция в высших эшелонах власти не позволяла дать нам такой безвизовый режим", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.