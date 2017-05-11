Трамп: Коми трижды заверял, что расследование не касается президента

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что экс-глава ФБР Джеймс Коми трижды заверил его в том, что идущее расследование "связей с Россией" не касается лично главы вашингтонской администрации.

"Все, что я могу сказать, это то, что я знаю, что я лично не являюсь предметом расследования, я не говорю о (предвыборной президентской) кампании", — сказал президент в интервью телеканалу NBC , которое будет показано в вечернем эфире.

Трамп сообщил, что трижды беседовал на эту тему с Коми: дважды по телефону и один раз лично. "Я спросил его (Коми): можете ли вы дать мне понять, если это возможно, являюсь ли я предметом расследования? Он сказал: вы не являетесь предметом расследования", — отметил президент.

Ранее Дональд Трамп отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.