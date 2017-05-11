Киев обсудит с американскими экспертами возможность импорта угля

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Украина в ближайшее время обсудит с американскими экспертами возможность импорта угля из США, сообщил глава Минэнерго страны Игорь Насалик.

В апреле Насалик заявлял, что Украина рассчитывает до конца апреля договориться с США о поставках дефицитной антрацитовой группы угля, чтобы полностью закрыть потребности страны.

"Сейчас большинство контрактов, которые подписаны, это с Южной Африки, которые мы будем завозить. На сегодня идут еще некоторые поставки угля из Российской Федерации из Кузбасса, ну это незначительные поставки. Начиная с 22 числа приезжает экспертная группа американцев, где мы будем обсуждать возможность поставок американского угля", — сказал министр в четверг в эфире телеканала "112 Украина".