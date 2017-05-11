"Нормандский формат" нужно расширить за счет США, считают в Раде

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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. "Нормандский формат" по урегулированию конфликта на востоке Украины должен быть расширен за счет США, считает сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко.

"Наша фракция изначально выступала за то, что "нормандский формат"… должен быть расширен. Мы изначально предлагали нашему руководству запросить Америку для участия в "нормандском формате", потому что Америка имеет влияние и на наше руководство, и в тоже время может разговаривать с Российской Федерацией", — сказал Бойко в четверг в эфире телеканала " 112 Украина ".

По его словам, фракция "Оппозиционного блока" выступает, чтобы как можно скорее состоялась встреча лидеров "нормандского формата".

Ранее в МИД Украины сообщили, что глава ведомства Павел Климкин обсудил с высшим руководством США возможность привлечения этой страны к "нормандскому формату" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.