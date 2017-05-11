"Нормандский формат" нужно расширить за счет США, считают в Раде

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. "Нормандский формат" по урегулированию конфликта на востоке Украины должен быть расширен за счет США, считает сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Юрий Бойко.
По его словам, фракция "Оппозиционного блока" выступает, чтобы как можно скорее состоялась встреча лидеров "нормандского формата".
Ранее в МИД Украины сообщили, что глава ведомства Павел Климкин обсудил с высшим руководством США возможность привлечения этой страны к "нормандскому формату" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.