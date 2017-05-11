Новый глава Южной Кореи направит спецпосланников в РФ, США, КНР и Японию

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Новый глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направит спецпосланников в Россию, США, Китай и Японию, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.

На должности уже назначены парламентарии от Демократической партии.

Ожидается, что в Россию отправится депутат Сон Енгиль. По данным агентства, парламентарий в 2013 году уже посещал РФ по приглашению президента Владимира Путина в качестве главы делегации представителей южнокорейских регионов.

В Пекин, вероятно, отправится законодатель Пак Бенсок. В его компетенцию войдет обсуждение с китайскими властями ситуации вокруг КНДР или вопросов, связанных с размещением американских систем ПРО в Южной Корее. Делегация во главе с депутатом может отправиться в КНР уже в субботу. Кроме того, позже Сеул может направить еще одну группу переговорщиков для обсуждения названных вопросов.

Спецпосланником в США, вероятно, станет Хон Сокхен, который занимал должность посла Республики Корея в США при президенте Но Му Хене.

Парламентарий Мун Хисон, скорее всего, будет направлен на переговоры в Токио.

Администрация президента пока официально не подтвердила назначения.