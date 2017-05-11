Европе можно не бояться наплыва украинцев, считает посол Франции

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Европу не пугает перспектива массового наплыва украинцев в связи с предстоящим предоставлением Украине безвизового режима, заявила посол Франции Изабель Дюмон.

На вопрос журналистов в Киеве, не пугает ли Европу перспектива возможного массового наплыва украинцев в дальнейшем, она ответила: "Это, знаете, не нам пугаться, а украинским властям".

"Я знаю, что они смотрят на это серьезно, потому что если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема, в первую очередь, для Украины", — заявила посол.

По ее мнению, "для Украины это было бы действительно проблематично", поскольку страна каждый год и так "теряет" многих людей. "Нужно найти выход из этого. А выход – это реформы. Это менять страну, чтобы люди захотели здесь оставаться", — приводит слова Дюмон украинское агентство УНИАН.

Как отметила посол, Франция на разных этапах поддерживала предоставление Украине безвизового режима с ЕС и приветствует сегодняшнее решение Совета ЕС по этому вопросу. "Мы, конечно, очень рады. Мы давно ждали 11 мая, и сейчас уже приближаемся к концу. В принципе это значит, что уже 11 июня визы для короткого срока (пребывания в ЕС) на три месяца будут не нужны для украинцев с биометрическим паспортом", — сказала Дюмон.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.