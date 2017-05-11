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В мире

ТАСС удивлен реакцией американских СМИ на фото со встречи Лаврова и Трампа

Сюжет:
Визит Лаврова в США (48)
20:2611.05.2017
(обновлено: 20:33 11.05.2017)
08200
© Фото : МИД РоссииВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Информационное агентство ТАСС выражает удивление реакцией американских СМИ на публикацию фоторепортажа со встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, говорится в заявлении агентства.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
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В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ. Ряд американских журналистов возмутились тем, что их якобы не допустили к освещению встречи. При этом корреспондент CNN со ссылкой на неназванного чиновника утверждает, что Белый дом был недоволен публикацией фотографий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и США не обращались к РФ с просьбой не публиковать снимки.

"Фотокорреспондент ТАСС Александр Щербак является штатным фотографом агентства ТАСС, регулярно сопровождает министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его зарубежных визитов, осуществляя также функции личного фотографа главы внешнеполитического ведомства. МИД РФ еще до начала визита уведомил американскую сторону о том, что функции личного фотографа министра будет осуществлять фотокорреспондент ТАСС Александр Щербак", — отметили в агентстве.

В ТАСС добавили, что "форматы медийного освещения указанной встречи согласовывались Вашингтоном".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп и посол Сергей Кисляк во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
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"При этом ни до, ни после начала работы фоторепортера ТАСС американская сторона не устанавливала никаких ограничений на распространение фотоматериалов этой встречи", — подчеркнули в агентстве.

Продолжительность протокольной фотосъемки начала переговоров Трампа и Лаврова, которую осуществил Щербак, составила две минуты, добавляют в ТАСС. Ее материалы были размещены на сайте МИД РФ, в сообществах ведомства в социальных сетях, а также опубликованы на сайте фотослужбы ТАСС, откуда были доступны всем клиентам агентства.

"Подобное распространение является стандартной практикой взаимодействия агентства с пресс-службой МИД, когда на месте события присутствует только один журналист государственного агентства, а материалы представляют большой общественный интерес", — отмечается в заявлении.

Помимо репортера российского информационного агентства протокольную съемку также осуществлял официальный фотограф Белого дома, добавляют в агентстве.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
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В заявлении также отмечается, что ТАСС является государственным информагентством и финансируется правительством РФ, а освещение деятельности федеральных министерств и ведомств, в том числе и их руководителей, является одной из ключевых его функций.

"Необходимо отметить, что ТАСС, как и все СМИ, регулярно использует материалы СМИ из США и других государств. Материалы зарубежных СМИ используются не только для иллюстрирования событий, произошедших в иностранных государствах, но и российских событий. При этом ТАСС никогда не акцентирует внимание читателей на том, что для освещения событий были использованы материалы иностранных СМИ", — подчеркивают в российском агентстве.

"Редакция ТАСС считает, что критериями для использования материалов СМИ должны быть профессионализм, эксклюзивность и качество, а не национальная принадлежность того или иного СМИ. Мы также просим российские и международные журналистские организации дать оценку заявлениям американских СМИ в отношении нашего коллеги", — говорится в заявлении.

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