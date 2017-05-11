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В мире

Фотограф, снявший встречу Лаврова и Трампа, отреагировал на обвинения СМИ

20:0911.05.2017
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© Фото : МИД РоссииВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Фотокорреспондент агентства ТАСС Александр Щербак, освещавший встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, назвал абсурдной поднятую американскими СМИ шумиху в связи с публикацией фотографий с этого мероприятия, отметив, что съемка проходила с согласованием и по общепринятым правилам.

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ. Ряд американских журналистов возмутились тем, что их якобы не допустили к освещению встречи. При этом корреспондент CNN со ссылкой на неназванного чиновника утверждает, что Белый дом был недоволен публикацией фотографий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и США не обращались к РФ с просьбой не публиковать снимки.

"Я обращаюсь к американским журналистам с просьбой не терять чувства профессионального достоинства и не перекидывать свой провал в организации съемки и прохода своих СМИ на других людей. Работаю профессиональным фотокорреспондентом много лет, и, признаться, впервые приходиться сталкиваться с таким абсурдом и бредовыми обвинениями", — написал Щербак на своей странице в Facebook. Его заявление позже разместила у себя на странице и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Щербак отметил, что для него эта ситуация — нонсенс. "Я непубличный человек и никогда прежде не комментировал свою работу, но эта истерия в отношении моей съемки в Белом Доме заставила меня написать эти строки лично", — заявил фотокорреспондент.

По его словам, по условиям совместной работы МИД России и агентства ТАСС, он отдает часть фотоматериалов в МИД для бесплатных публикаций на официальной странице и в других источниках, часть материала идет в агентство, далее фотографии распространяются так же, как и в любых других фото- и информационных агентствах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп и посол Сергей Кисляк во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
"Интеллектуальная агония": МИД ответил на недовольство американских СМИ
Он напомнил, что по правилам, списки представителей СМИ, которые освещают поездку, всегда подаются заранее, все знают, кто и где работает, кого представляет.

"В съемке встречи Дональда Трампа и Сергея Лаврова не было ничего необычного, все в штатном режиме. После встречи с Рексом Тиллерсоном меня забрал представитель со стороны американцев, привезли в Белый Дом, я прошел обычную проверку на сканере, личный осмотр, затем обнюхали собачки. Далее провели в Белый Дом, где я в одной из комнат ждал приезда нашей делегации. Познакомили меня с девушкой-фотографом, которая там работает, сказали держаться ее, так как она знает весь протокол и т.д. На саму съемку я пошел только с двумя фотоаппаратами, все вещи, включая мобильник, я оставил в другом помещении — так, как мне заблаговременно про это сказали", — рассказал он.

"Съемка обычная, хендшейк (рукопожатие — ред.) со всей делегацией, обмен слов, далее началась встреча, минуту поработали, потом мне сказали "все". Вышел из Овального кабинета и проследовал в помещение, где до этого и находился, встреча закончилась, и я уехал вместе с делегацией в посольство России на пресс-конференцию. И на этом все, мы улетели", — отметил Щербак.

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