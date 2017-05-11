Число жертв нападения на миротворцев в ЦАР выросло до пяти

ООН, 11 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Количество миротворцев ООН, погибших в результате нападения в Центральноафриканской республике (ЦАР), возросло до пяти, сообщил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
По данным MINUSCA, нападение в районе города Йогофонго было организовано христианскими повстанцами из ополчения "Антибалака", восемь из которых погибли в перестрелке с военными.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.