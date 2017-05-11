Захарова: США не просили не публиковать фото встречи Лаврова и Трампа

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. США не обращались к РФ с просьбой не публиковать фотографии встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. В четверг корреспондент CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Белый дом недоволен из-за публикации фотографий Трампа со встречи с Лавовым и послом России в США Сергеем Кисляком.

Мария Захарова предположила развитие событий, если бы снимки встречи Лаврова и Трампа не были опубликованы российской стороной.

"А знаете, что было бы, если бы официальные фотографии с этой встречи не были вчера опубликованы российской стороной? Через некоторое время они утекли бы в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN или по их спецтребованию были бы представлены как "секретное доказательство сговора русских с Трампом", были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена. Кто-нибудь, возьмите интервью у CNN и спросите, как там ниже уровня дна?" — написала она.