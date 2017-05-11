Джамала не получит денег за выступление на "Евровидении-2017" в Киеве

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Украинская певица Джамала, выигравшая международный конкурс "Евровидение" в 2016 году, не получит денег из гонорара в размере 37 тысяч долларов, который ее команде за выступление на конкурсе в этом году заплатит государство, заявил продюсер певицы Игорь Тарнопольский.

Ранее в электронной базе данных системы госзакупок Украины Prozorro появилась информация, что Джамала заработает 985,5 тысячи гривен (около 37 тысяч долларов) за выступления в перерывах между номерами конкурсантов на "Евровидении-2017" в Киеве.

"Один миллион – это гонорар за производство трех номеров, в одном из которых была запись симфонического оркестра, во втором — постановка с танцорами. В каждом из номеров надо было пошить костюмы для Джамалы, балета, бэк-вокалистов, нарисовать графику к каждому из этих номеров. Я сейчас доплачиваю за производство номеров для "Евровидения". Если я доплачиваю, это означает, что Джамала ничего не получит. А доплачиваем, давай так скажем, сколько-то тысяч долларов", — цитирует в четверг слова Тарнопольского интернет-издание "Общественное вещание".

По его данным, один номер Джамалы на "Евровидении-2016" стоил 90 тысяч долларов.

Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал "Евровидения-2017", по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.