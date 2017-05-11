Иракские военные рассчитывают освободить Мосул от террористов ИГ* до 27 мая

КАИР, 11 мая — РИА Новости. Иракские правительственные силы объявят о полном освобождении западной части Мосула от террористической группировки ИГ* до начала священного для мусульман месяца Рамадан, начинающегося в этом году 27 мая, сказал начальник генерального штаба иракской армии Осман аль-Ганими.
Свое заявление высокопоставленный военный сделал во время посещения передовых позиций правительственных сил в Мосуле.
"Иракские силы объявят победу над ИГ* в западной части Мосула до наступления месяца Рамадан", — сказал аль-Ганими, которого цитирует катарский телеканал "Аль-Джазира".
Операции в западной части Мосула началась в феврале этого года вслед за освобождением восточной части города. Сейчас, по оценке военных, от ИГ* освобождено две трети западного Мосула.
Командующий операцией Абдель-Амир Яралла ранее сообщал, что всего с февраля был уничтожен 1321 террорист, включая ряд командиров. Под контроль государства военные вернули около 400 квадратных километров территории.
Освобождение исторической части Мосула станет символически важным успехом на пути к уничтожению ИГ*, так как именно оттуда главарь Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание "халифата" в 2014 году.
* Террористическая организация, запрещенная в России.