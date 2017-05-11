Разведка США считает, что взятие Мосула обернется проблемами для Ирака

Автомобиль армии Ирака во время операции против Исламского государства (организация запрещена в РФ) в Мосуле

Автомобиль армии Ирака во время операции против Исламского государства (организация запрещена в РФ) в Мосуле

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Ирак столкнется с серьезными проблемами в государственной и политической стабильности по завершении операции в Мосуле, предупреждает разведка США.

"Ирак столкнется с серьезными вызовами в отношении стабильности, политической жизнеспособности и территориальной целостности после того, как Мосул будет отвоеван у ИГ (группировка "Исламское государство" запрещена в России)", — говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса конгрессу, в котором указывается, что операция по освобождению и стабилизации Мосула является главным приоритетом Багдада в текущем году.

Помимо сложностей по восстановлению инфраструктуры города, Багдад также столкнется "с проблемами этноконфессионального примирения", поскольку растут разногласия между суннитами, шиитами и курдами, что также работает на руку террористам. В США прогнозируют, что из-за боев в районе Мосула около одного миллиона человек могут быть вынуждены подвергнуться переселению.

Американская разведка предупреждает в связи с этим, что иракские власти, "вероятно, будут нуждаться в международной финансовой поддержке в 2017 году".

В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.