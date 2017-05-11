Ципрас рассчитывает встретиться с Путиным в ходе визита в Китай

АФИНЫ, 11 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в рамках визита в Китай рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба греческого премьера.

Ципрас в четверг вечером отправится с визитом в Китай, где будет находиться до 15 мая в связи с проведением саммита.

"В кулуарах форума премьер-министр проведет ряд встреч с главами государств и руководителями международных организаций, в том числе с президентом России Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запланированы также встречи с руководством Китая, директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.