"Хезболлах" сворачивает базы на сирийской границе

БЕЙРУТ, 11 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанское движение "Хезболлах" расформировывает свои базы на сирийско-ливанской границе, заявил в четверг генеральный секретарь шиитского движения Хасан Насрулла.

"Не осталось необходимости в нашем присутствии на ливанских восточных границах после того, как они стали безопасны. Мы свернули свои базы там",- заявил генсек, выступая в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

Насрулла добавил, что нахождение бойцов "Хезболлах" в поселениях вдоль сирийской границы не противоречит задачам оказания помощи населению.

"Хезболлах" воюет с террористическими группировками, включая "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство" (запрещенные в РФ), почти с самого начала кризиса в Сирии. Представители самого движения неоднократно заявляли, что их бойцы встали на сторону сирийского правительства в борьбе с радикалами, в том числе ради защиты ливано-сирийских границ и препятствия проникновению боевиков в Ливан.

* Террористическая организация, запрещенная в России.