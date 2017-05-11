Глава Нацразведки США назвал главные угрозы для страны в 2017 году

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Разведка России и Китая будет представлять основную угрозу США в 2017 году, говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса конгрессу.

"В 2017 году Соединенные Штаты будут сталкиваться с комплексной угрозой со стороны зарубежной разведки. Мы считаем, что, основываясь на их возможностях, намерениях и масштабах деятельности, главная угроза будет по-прежнему исходить от России и Китая", — говорится в письменном докладе Национальной разведки США, представленном в четверг в комитет по разведке сената.

Руководство разведки США предупреждает, что в региональном масштабе опасность будут представлять разведки стран Южной и Восточной Азии, а также Латинской Америки.