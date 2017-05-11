Разведка США считает, что политика России будет менее предсказуемой

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Разведка США считает, что политика РФ будет более уверенной и менее предсказуемой, говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса конгрессу.

"В 2017 году Россия, вероятно, будет более уверенной в мировых делах, более непредсказуемой в подходе к США и более авторитарной во внутренней политике. Возможность Москвы повлиять на события на поле боя в Сирии и появление популистских и пророссийских правительств в Европе могут побудить президента Владимира Путина к опережающим действиям, которые будут продвигать статус России как великой державы", — говорится в докладе.

Разведка США считает, что в 2017 году ВВП РФ вырастет на 1,3%, а в 2018 году — на 1,7%, хотя подчеркивает, что это не ее собственные оценки, а оценки коммерческих фирм.

"Мы считаем, что Россия продолжит осуществлять военную поддержку режима Асада (властей Сирии — ред.), чтобы добиться политического урегулирования на своих условиях", — говорится в докладе.

На Украине, с точки зрения американской разведки, целью Москвы будет сохранение "влияния" и "давления" на Киев. Утверждается также, что Россия будет "использовать растущий популизм в Европе", чтобы добиться отмены антироссийских санкций. В докладе содержатся и традиционные обвинения в использовании Россией пропаганды для достижения политических целей.

"Также Кремль, вероятно, продолжит считать военную модернизацию главным национальным приоритетом, несмотря на то, что эффект от санкций, низких цен на нефть и системных проблем экономики замедляет выполнение ключевых военных задач", — говорится в докладе.

"Москва разрабатывает широкий спектр ядерных, обычных военных и асимметричных средств, нацеленных на достижение качественного паритета с Соединенными Штатами", — заключают в докладе.