И.о. главы ФБР обязался информировать конгресс о расследовании по России

Журналисты у здания ФБР после известия об отставке директора ФБР Джеймса Коми. 10 мая 2017 года

Журналисты у здания ФБР после известия об отставке директора ФБР Джеймса Коми. 10 мая 2017 года

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. И.о. директора ФБР Эндрю Маккейб обязался проинформировать конгресс США о любых попытках затормозить расследование о "вмешательстве России" в американские выборы.

"Да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сенатора.

Его предшественник Джеймс Коми делал аналогичные заявления.

Президент США Дональд Трамп уволил во вторник директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".