Путин: Палестине и Израилю важно вместе бороться с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 11 мая — РИА Новости. Палестине и Израилю важно поддерживать отношения и вместе бороться с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг в Сочи Путин принял лидера Палестины Махмуда Аббаса.

По итогам переговоров российский президент подчеркнул, что у палестино-израильского конфликта есть только политическое, переговорное решение на основе международного права.

"Поэтому им важно поддерживать двусторонние отношения, воздерживаться от односторонних шагов, сообща искать взаимовыгодные решения, вместе бороться с терроризмом", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.