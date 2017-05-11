В США считают, что Россия и Китай разрабатывают противоспутниковое оружие

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Разведка США считает, что РФ и КНР разрабатывают противоспутниковое оружие, говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса конгрессу.

"Наша оценка такова, что Россия и Китай считают необходимым отвечать на любое военное преимущество США в военных, гражданских и коммерческих космических системах, и что они (РФ и КНР — ред.) все больше рассматривают возможность атаки против космических систем как будущую часть своей военной доктрины. Обе страны продолжат разрабатывать полный спектр противоспутникового оружия как средство сокращения эффективности вооруженных сил США", — говорится в докладе.

"Россия и Китай намерены разработать средства для противостояния потенциальным противникам в космосе, особенно Соединенным Штатам, хотя публично и на дипломатическом уровне они будут продвигать демилитаризацию космоса и говорить о принципе отказа от размещения оружия первыми", — говорится в докладе.

Кроме того, разведка США отмечает возможности глушения военных спутников и глобальных систем позиционирования, таких как GPS. "Россия намерена модернизировать свои силы радиоэлектронной борьбы и развернуть новое поколение оружия радиэлектронной борьбы к 2020 году. Иран и Северная Корея также расширяют свои возможности в нарушении военных коммуникаций и навигации", — говорится в докладе.

Разведка США предполагает, что РФ и Китай разработают системы по уничтожению спутников в ближайшие несколько лет. "Российские военные стратеги, вероятно, рассматривают противоспутниковое оружие как неотъемлемую часть более широкого перевооружения военно-воздушной обороны и, вполне возможно, добиваются разработки разнообразного инструментария средств для влияния на спутники в орбитальном режиме", — говорится в докладе. Кроме того, Китай может быть близок к развертыванию систем наземного базирования для перехвата спутников, отмечает разведка.

"Россия и Китай продолжают осуществлять сложные спутниковые маневры на орбите, такие как пересечение курсов и операции в непосредственной близости (от чужих спутников — ред.), некоторые из этих операций, возможно, призваны испытать технологии двойного назначения с противоспутниковой составляющей", — говорится в докладе. Например, системы обслуживания спутников на орбите и технологии по уборке "космического мусора" могут быть использованы для борьбы со спутниками, отмечает разведка.