В США считают, что Россия и Китай разрабатывают противоспутниковое оружие

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Разведка США считает, что РФ и КНР разрабатывают противоспутниковое оружие, говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса конгрессу.
"Наша оценка такова, что Россия и Китай считают необходимым отвечать на любое военное преимущество США в военных, гражданских и коммерческих космических системах, и что они (РФ и КНР — ред.) все больше рассматривают возможность атаки против космических систем как будущую часть своей военной доктрины. Обе страны продолжат разрабатывать полный спектр противоспутникового оружия как средство сокращения эффективности вооруженных сил США", — говорится в докладе.
"Россия и Китай намерены разработать средства для противостояния потенциальным противникам в космосе, особенно Соединенным Штатам, хотя публично и на дипломатическом уровне они будут продвигать демилитаризацию космоса и говорить о принципе отказа от размещения оружия первыми", — говорится в докладе.
Разведка США предполагает, что РФ и Китай разработают системы по уничтожению спутников в ближайшие несколько лет. "Российские военные стратеги, вероятно, рассматривают противоспутниковое оружие как неотъемлемую часть более широкого перевооружения военно-воздушной обороны и, вполне возможно, добиваются разработки разнообразного инструментария средств для влияния на спутники в орбитальном режиме", — говорится в докладе. Кроме того, Китай может быть близок к развертыванию систем наземного базирования для перехвата спутников, отмечает разведка.