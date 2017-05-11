ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Разведка США отмечает растущий риск конкуренции между странами в Арктике, говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниела Коутса конгрессу.

В докладе отмечается, что уменьшение ледяного покрова в Арктике несет новые вызовы. "В прошлом относительно низкие экономические ставки и хорошо очерченные эксклюзивные экономические зоны между арктическими странами облегчали сотрудничество по общим интересам в регионе, даже несмотря на сокращение полярного льда и улучшение арктических технологий", — говорится в докладе.

"Однако по мере того, как Арктика становится более открытой для коммерческой эксплуатации, мы считаем, что будет иметь место риск конкуренции за доступ к морским маршрутам и ресурсам, включая рыбные ресурсы. Это будет включать традиционно действующие в Арктике страны, а также и другие страны, которые не граничат с регионом, но все больше рассчитывают продвигать там свои экономические интересы", — считают в разведке США.